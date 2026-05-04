Evlilik kredisinde büyük avantaj! İkinci çocuk olursa kalan taksitler hibe edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının sonunda, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlilik kredisi ödeyenlere müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi borçlarına yönelik yeni adım atılacağını açıkladı. Erdoğan, kredi ödenirken ikinci çocuk olması halinde kalan tüm taksitlerin hibe edileceğini söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyor, Kabine Toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlere faizsiz para veriyor.

http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor.

Bakanlık, her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı.

NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arası gençlere 200 bin lira 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl daha borç erteleme 2046 mağazadan yüzde 40'a varan indirimden yararlanma avantajı sunuluyor.

Kaynak: Haberler.com