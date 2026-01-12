Ev tadilatı vaadiyle 2,5 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama

ANTALYA'da ev tadilatı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Abdurrahman Dinler ile Köksal Boran Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç sağladıkları suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da çok sayıda kişi, 'iç mimarlık' adı altında ev tadilatı işleri yaptığını söyleyerek kendilerini mağdur ettiği iddiasıyla Abdurrahman Dinler'den şikayetçi oldu. Farklı firma isimleri üzerinden sözleşme imzalayıp yüksek meblağlar tahsil ettiği, tadilatlara başlayıp işleri yarım bıraktığı öne sürülen Abdurrahman Dinler'in bazı mağdurlarla sözleşme yaptığı, ücreti ödedikten sonra tadilata hiç başlamadığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Dinler hakkında mağdurlardan bazıları savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bazıları da mahkemeden tespit talep ederek zararlarını kayıt altına aldırdı.

'BAŞARILI İŞ İNSANI' VE 'DERNEK BAŞKANI' KİSVESİNE BÜRÜNMÜŞ

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdurrahman Dinler'in bir dekorasyon ve bir inşaat firmasının sahibi olduğunu söyleyerek güven verdiği, bu firmalara ait sahte kaşe ve sözleşmeler düzenlediği, ardından müşterilerden aldığı paralarla kaçtığı belirtildi. İddianamede, soruşturmanın DHA'nın 29 Eylül 2025'te yayımlanan haberi üzerine başlatıldığı kaydedildi. Dinler'in ofis olarak gösterdiği adresin aslında farklı bir iş yerine ait olduğu, kendisini 'başarılı iş insanı' ve 'dernek başkanı' olarak tanıtarak var olmayan kurumlarla itibar oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca şüpheli Dinler ile birlikte çalıştığı iddia edilen Köksal Boran Erdoğan'ın da bazı mağdurlardan parayı kendi hesabına göndermesini sağladığı, 3 mağdurun dolandırılmasına iştirak ettiği tespit edildi.

9 KİŞİDEN 2,5 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede, Abdurrahman Dinler'in, 'bilişim sistemleri ve şirket yetkilisi' sıfatıyla bir mağdurdan yüklü miktarda para aldığı, tadilatlara neredeyse hiç başlamadığı, eylemlerini sistematik biçimde sürdürdüğü ve bu işi bir meslek haline getirdiği vurgulandı. Dinler'in ev tadilatı tamamlama vaadiyle 9 kişiden yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç temin ettiği belirlendi. İddianamede; şüpheli Dinler'in 7 mağdura karşı 'Nitelikli dolandırıcılık', 9 mağdura karşı 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından 97 yıla kadar hapisle, Köksal Boran Erdoğan'ın ise 'Dolandırıcılığa iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MİMAR ZANNEDİLİYORDU, LİSE MEZUNU ÇIKTI

Sanık Abdurrahman Dinler 'Nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik', Köksal Boran Erdoğan ise 'Dolandırıcılığa iştirak' suçuyla 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında firmaların yetkilisi olduğunu kaydeden Abdurrahman Dinler, "Köksal Boran Erdoğan, benim 20 yıllık arkadaşımdır. Şirket ve vergi dairesinden ekonomik sıkıntılar nedeniyle banka hesaplarıma blokeler gelmeye başlayınca Köksal'ın hesabını kullanmaya başladım. Yaklaşık 12 yıldır ticaret yapıyorum. İnşaat tadilatı işleri yapıyoruz. Instagram üzerinden şirketimin yaptığı işler ile ilgili paylaşımlar yaparız. Müştekiler bana internet üzerinden ulaştı. Referansla ulaşanlar da vardır. 4 ya da 5 müşterimin ödemelerini Köksal'ın hesabından aldım. Tamirat ve tadilat işlerimi taşeron firmalarla yapardım. Noter masrafları yüksek olduğu için sözleşmeleri noter onaylı yapmazdım. Sözleşmelerde yapılacak işleri yazardım. Hedef süre de koyardım, tutturamazsam kendimize ceza yazardık" dedi.

ZARARI KARŞILAMAK İÇİN SÜRE İSTEDİ

3 müşterisinin zararını karşıladığını iddia eden sanık Dinler, "Ekonomik kriz nedeniyle bazı işleri yapamadım. Müşterilerimden bazıları, benim taşeronlarımla irtibata geçerek ödemeleri bu kişilere yapıp işlerinin tamamlanması yolunu seçtiler. Bu müştekiler dışında da taahhüt ettiğim işini yapamadığım kişiler olabilir. Dolandırıcılık suçunu işlemedim. Ben 11 yıldır aynı işi yapıyorum. Tüm ödeme şekillerim, önden bir kısmı, kalanını ise işi yaptıkça alma şeklindeydi. Sözleşme yapıp işi teslim edemediğim 11 ya da 12 müşterim vardır. Müşterilerin zararlarını ödemek için süre talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SUÇLA ALAKAM YOKTUR'

Köksal Boran Erdoğan ise "Huzurda bulunan kimseyi tanımam. Ben uluslararası cenaze işi yapıyorum. Bu işlerle de alakam yok. Abdurrahman banka hesaplarında bloke olduğunu söyleyerek hesabımı istedi. Mobil bankacılığımı da verdim. Yaklaşık 3 ay sonra kartımı geri aldım. Hesaplara gelen paraları ben çekmedim. Suçla benim bir alakam yoktur. Suçum yok" diye konuştu.

'400 BİN LİRAYA ANLAŞTIK'

Evinin tadilatını yaptırmak için sanık Dinler ile anlaştıklarını belirten müşteki Cengiz Ö., "Yeğenim aracılığı ile internette araştırma yaptık. Sonra Abdurrahman'la sözleşmeyi ben yaptım. Benimle restore şirketi ile değil, İstanbul'da çalışmayan bir firma adına sözleşme yapmış. Tadilat işlerinin 400 bin civarı olacağını söyledi. Önce 225 bin lira elden ödedim dekontunu da aldım. İşe başladı ve yarıda bıraktı. İş yarım kaldı telefonlarımıza cevap vermedi. Şikayetçiyim. Abdurrahman'ın taşeron firması yoktu. Dışardan usta tutuyordu" dedi.

'RAHAT OL, STRESE GİRME DİYEREK OYALADI'

Sanık Dinler'le yaptığı sözleşmenin ardından parayı sanık Erdoğan'ın hesabına gönderdiğini kaydeden Funda Y., "Evimin komple yenilenmesi için 753 bin liraya anlaştık. Sözleşme sırasında 100 bin lirayı elden verdim. 14 Nisan'da işe başlandı. Başlandığı gün 150 bin lirayı elden verdim. Yapılan birtakım işler vardı ancak sözleşmeye uygun şekilde taahhüt edilen işler yapılmadı. 11 Mayıs'ta kendisine ulaşarak evin neden bitirilip teslim edilmediğini sordum. Bana, 'Rahat ol, strese girme. Son hafta yoğun çalışarak 24 Mayıs'ta teslim edeceğim' dedi. Ayrıca 25 Nisan 2025 tarihinde, Köksal adına kayıtlı banka hesabına mobilya için para istedi. Sonrasında evim inşaat halinde kaldığı için kendim başka bir firmayla anlaşmak zorunda kaldım ve bu firmaya da 700 bin lira ödeme yaptım" ifadelerini kullandı.

'SANIK SENET VERDİ, T.C. YANLIŞ ÇIKTI'

Sanıkla 2023 yılında tanıştıklarını ve arkadaşı vasıtasıyla güvendiğini belirten Kamil G., "Yaptığı işleri mimarlık firmasının Instagram hesabından paylaşıyordu. O dönemde bir arkadaşım kendisine küçük bir tadilat yaptırmıştı. Belli bir süre tadilat yaptı ve yaklaşık 1 ay evde çalışıldı. Daha sonra bahaneler üretmeye başladı. Kendisi benim zararımı giderdiğini söyledi ancak herhangi bir ödeme almadık. 420 bin liraya anlaşmıştık. Daha sonra kendisi bana 420 bin liralık senet verdi. Ancak senetteki T.C. kimlik numarası bile yanlıştı. Bu nedenle senedi takibe koyduramadık" dedi.

'USTALARIN DA İÇİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

İki sanığın iştirak halinde olduğunu iddia eden Kamil G., "Bir partinin yöneticileri olarak sosyal medyada paylaşımlar yapıyordu. Bu nedenle iki sanığın birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Abdurrahman'a toplam 390 bin lira ödeme yaptım. Ayrıca İcon Yapı firmasıyla sözleşme yapmıştım, ancak bu firmanın da kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. Abdurrahman'ın birlikte çalıştığı ustaların da bu işin içinde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'T.C. NUMARAMI YANLIŞ YAZMIŞIM SANIRIM'

Mahkeme başkanı, Abdurrahman Dinler'e herhangi bir senet verip vermediğini sordu. Dinler ise "Bu senedi ben verdim. Ancak T.C. numaramı yanlış yazmışım sanırım. Kasıtlı değildi" dedi.

'EVİMİN HER YERİNİ YIKTI, GİTTİ'

Dinler'in tadilat adı altında evini yarım bıraktığını belirten Mustafa Emre C., "Ben de firmayı internetten buldum. Bütün evin komple tadilatı üzerine sözleşme yaptık. 1 milyon liraya anlaştık. 564 bin lira toplamda para ödedim. Evimin her yerini yıktı, gitti. Evimin altını üstüne getirdikten sonra kendisine ulaşamadım. Mahkemeye başvurdum, keşif yaptırdım. Zararım giderilmedi" diye konuştu.

MÜŞTEKİYLE ALTIN BOZDURMAYA GİTMİŞ

Ev tadilatı parasını ödemek için altınlarını bozdurduğunu ifade eden Oya İ., "185 bin liraya anlaştık. Evimin mutfağı ve balkonu yapılacaktı. 25 gram civarında 2 bilezik bozdurdum. 100 bin lirasını elden verdim. Hatta sanık Dinler benimle kuyumcuya kadar geldi. Evime hiç gelmedi. Tadilata başlamadı. Her aradığımda da 'Cenazem var' diyordu. Ben de 'Bu adamın cenazesi hiç bitmiyor' dedim. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti 2 sanığın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'CANIMIZ ÇOK YANDI CEZASINI ÇEKSİN'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan müşteki Kamil G., "Arkadaşımızın hepsi tek tek dinlendi. Sanıklar şu anda tutuklandı. Hepimiz çok mutluyuz. İçimizde bir umut yeşerdi. Umarım bundan sonraki davalarda da aynı şekilde devam eder. Cezasını çeksin istiyoruz. O zaman canımız çok yanmıştı. Şu an için adaletin işlemiş olması, işleyecek olması ve sanıkların gereken cezaları alacak olmaları bizi mutlu etti. Biz yandık, başkaları yanmasın" dedi.

'SANIK BİZİ ÇOK KANDIRDI, OYALADI VE MAĞDUR ETTİ'

Duruşmaya tanık olarak gelen Ferda Yıldırım, "Ben 2023 yılında dolandırıldım. Bugün mahkemeye geldim tanık olarak. Diğer celse biz dinleneceğiz. Bundan sonra başka insanların canı yanmasın. Tutuklandı ve hak ettiği yere gitti. Sanık bizi çok kandırdı, oyaladı ve mağdur etti" diye konuştu.