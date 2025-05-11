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Eurovision Açılış Töreni'nde İsrail Karşıtı Gösteriler

Eurovision Açılış Töreni'nde İsrail Karşıtı Gösteriler
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Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın açılış töreninde, Filistin destekçisi göstericiler İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep etti. Törende güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurdu.

Basel Belediye Binası önündeki açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "hoş geldiniz" konuşması yapıldı.

Katılımcı ülkelerin heyetleri, belediye binasından sırasıyla çıkış yaparken, şehrin sokaklarına serilmiş 1,3 kilometre uzunluğundaki turkuaz halı üzerinde yürüyerek katılımcıları selamladı.

Katılımcılar, daha sonra özel olarak bu etkinlik için hazırlanan klasik tramvaylara bindirilerek törenin devamı için "Eurovision köyüne" geçti.

Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini aldı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan ve İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep eden göstericiler, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar attı.

Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla yarışmaya İsrail adına katılan delegasyonunun içerisinde bulunduğu trenin önünde oturarak tepki gösterdi.

Eylemci, polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali 13 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 15 Mayıs'ta, finali ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Basel'de üst düzey güvenlik önlemi

Basel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Organizasyonun neden olabileceği potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışacağı bildirildi.

Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık 1300 polis memurunun görev yapacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek sağlayacağını duyurdu.

Öte yandan, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alacağı belirtildi.

İsviçreli şarkıcıdan İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki

İsveç'in Malmö kentinde geçen yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini söylemişti.

Nemo, "Kişisel olarak İsrail'in bu Eurovision Şarkı Yarışması'nın, genel olarak bu yarışmanın bir parçası olmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. İsrail'in şu anda Eurovision'un bir parçası olmasını desteklemiyorum." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in yarışmadan dışlanması çağrısını desteklediğini belirten Nemo, "İsrail'in eylemleri, Eurovision Şarkı Yarışması'nın savunduğunu iddia ettiği barış, birlik ve insan haklarına saygı gibi değerlerle temelde çelişiyor." demişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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