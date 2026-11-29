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Fransa'nın Lille şehri ile Belçika'nın başkenti Brüksel arasındaki hatta meydana gelen kaza nedeniyle yüksek hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın Avrupa genelindeki seferlerinde iptaller yaşandı.

Eurostar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Lille ile Brüksel arasındaki hatta meydana gelen kaza, demir yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Açıklamada, kaza nedeniyle Londra, Paris, Lille ve Brüksel seferlerinde ciddi gecikme ve iptaller yaşandığı duyurulurken, kazaya ilişkin detay verilmedi.

Kaynak: AA