Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon - Haberler

Euro Bölgesinde enflasyon Mayıs ayında yüzde 8,1 oldu. Bu oran Nisan ayında yüzde 7,5'ti. Euro para birimini kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde artan enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyon rekor kırdı. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) tahminlerine göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 8,1 oldu. Euro Bölgesi'nde enflasyon Nisan ayında yüzde 7,5 ile bu alanda istatistik çalışmasına başlanılan 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Eurostat'a göre enerji fiyatları Ukrayna Savaşı nedeniyle Mayıs ayında yüzde 39,2 zamlandı. Nisan ayında ise bu artış yüzde 37,5'ti. İşlenmemiş gıda fiyatları da yüzde 9,1 artış gösterdi.

Reuters'in konuştuğu ekonomistler Mayıs ayında enflasyonu yüzde 7,7 olarak tahmin ediyordu.

Böylece enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomi için ideal seviye olarak nitelendirdiği yüzde 2'nin neredeyse dört katına çıkmış oldu.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak Mayıs başında politika faizini 50 baz puan artırma kararı almıştı.

Fiyatların artması nedeniyle hem ekonomi hem de tüketiciler üzerindeki baskıya yol açtığı için Avrupa Merkez Bankası'na bir süredir önlem alma çağrıları yapılıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, bankanın muhtemelen Eylül ayı sonuna kadar negatif faiz politikasının bitebileceğini söylemişti.

Uzmanlar Avrupa Merkez Bankası'nın 9 Haziran'daki faiz toplantısında devlet tahvil alımlarını sonlandırmaya karar vermesini ve ardından Temmuz ayında da ilk kez faiz oranlarını artırmasını bekliyor. Eğer bu adım atılırsa, 2011'den bu yana ilk faiz artırma kararı alınmış olacak.

rtr, DW / HT,BÖ

Deutsche Welle / Güncel