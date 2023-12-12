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EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

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Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına yanıt veren TFF Başkanı Büyükekşi, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili karar alacaklarını belirten Büyükekşi, EURO 2032'nin Türkiye'den alınmasının söz konusu olmadığını da söyledi.

"DURUMU İYİ, YARIN TABURCU OLACAK"

Büyükekşi açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var, bir an önce ailesine dönmek istiyor. İzmir'e gitmek istiyor. Durumu gayet iyi, yarın taburcu olacak. Bu konunun artık unutulmaması lazım. Bugün bakanlarımızla çok önemli görüşmeler yapacağız."

EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değilTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

"BU BİR MİLAT OLMALI"

Biz TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldık, vatandaşlarımızı onurlandırdık. Ama bu işin kesinlikle unutulmaması lazım. Bu bir milat olmalı. Dün akşam da söyledim artık yeter.

"UEFA BAŞKANI ARADI 'YANINIZDAYIZ' DEDİ"

EURO 2032'nin bizden alınması söz konusu değil. UEFA Başkanı Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz. Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız.

EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

"LİGİN NASIL DEVAM EDECEĞİYLE İLGİLİ KARAR ALACAĞIZ"

Yarın TFF toplantımız var. Yarın yönetim toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, 2 hafta sonra tekrar aynı hale döndü, bunu kabul etmiyorum."

EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı. Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı.

EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Alinmasada Bu Tür Bir Haberi Kendi Aranizda Basinda Tartismanin Bir Anlami Yok Adamlari öyle Bir Karara Zorlada Olsa Aldirtacaksiniz Sonrada Bak Aldilar

Yanıtla01
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