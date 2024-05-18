Esnaf Kefalet Kredisinde Faiz Artışına Tepki

(ANKARA) -Esnaf kefalet kredisindeki faiz artırımı sebebiyle geçinemeyen Manisalı esnaf "kemer sıkma" politikalarından şikayetçi. Hükümetin bu karardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile esnaf kredisi için Halkbank'a aktarılan bütçenin neredeyse aynı olduğunu vurgulayarak, "İktidar, kemer sıkalım diyor. Günde 33 milyon masrafı olan Saray'dan başlayalım kemer sıkmaya. Bir tek esnaf mı kemer sıkacak" diye sordu.

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar'da esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi. Esnaf kefalet kredisindeki faiz artırımı sebebiyle geçinemeyen Manisalı esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Karardan dönülmezse icra dosyalarında patlama yaşanacağı uyarısı yapan esnaf, sendika başkanlarına da sitem etti:

"Sendika başkanları, bakanlar esnafı anlıyormuş gibi yapmışlar. Sen Maliye Bakanı olarak her şeyi daraltıyorsun ama ben bu maliyetleri nasıl karşılayacağım ' Esnafın maliyeti var, işleri azalmış. Zincir marketlere karşı bu kadar kolay hareket etseydiniz ya' Bir sokakta 4 tane esnaf var, 7 tane market var. Bakan, elini vicdanına koysun bu esnaf aydan, uzaydan gelmedi. Esnaf bizim esnafımız. Bu karardan dönülmezse icra dosyaları patlar."

"BÜYÜK ŞİRKETLERİN VERGİ BORCU SİLİNİYOR, KÜÇÜK ESNAFIN ÜZERİNE GİDİLİYOR"

Sermaye gruplarının ve büyük şirketlerin katrilyonlarca vergi borcunun silindiğini söyleyen esnaf, "Küçük esnaf sanatkarın üstüne bu kadar gidilmesini anlamış değiliz. Esnafımız ödeme koşullarını ayarlamış, krediyi ona göre çekmiş. Şimdi yeni yapılan bu uygulamada; 500 bin lira kredi çekmiş esnafa 180 bin lira ek yük geldi. Esnafın zaten girdi maliyetleri arttı. Ben kendi sektörüm adına konuşayım, pazarcı esnafını bu krediler bitirir" diye tepki gösterdi.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, "İktidar, kemer sıkalım diyor. Günde 33 milyon masrafı olan Saray'dan başlayalım kemer sıkmaya. Bir tek esnaf mı kemer sıkacak? Ben de esnaflık yaptım. Sabah o kepengin nasıl zor kalktığını en iyi bilenlerden biriyim. Saray'a çağrımız şudur: Almış olduğunuz karardan bir an önce vazgeçin" diye konuştu.

"KEMER SIKMAYA SARAY'DAN BAŞLAYALIM"

Esnafın şimdiye kadar böyle bir sorunla karşı karşıya kalmadığını söyleyen Bakırlıoğlu, "Bu ekonomik krizin sorumlusu esnafımız mı?" dedi ve hükümete seslendi:

"2023 yılında Hazine'den Halk Bankası'na aktarılan para 13 milyar lirayken, 2023 yılında Saray'ın masrafı ise 6.6 milyar liraydı. 2024 yılında bu masraf yüzde 85 artışla 12.3 milyar liraya çıkacak. Nerdeyse Saray'a aktarılan para ile 2023 yılında Halk Bankası'na esnaf için aktarılan para aynı. Neden esnafımız başkalarının yaratığı bu ekonomik krizin sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyor? Kemer sıkalım. Günde 33 milyon masrafı olan Saray'dan başlayalım kemer sıkmaya. Bir tek esnaf mı kemer sıkacak? Ben de esnafım. O kepengin nasıl zor kalktığını bilenlerden birisiyim. Bizim Saray'a çağırımız, aldığınız bu karardan bir an önce vazgeçin! Tasarruf edilecek çok şey var. Esnafla uğraşmayın."