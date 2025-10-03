Haberler

Eşme Ayvası Hasadına Başlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Eşme ayvasının hasat sezonu başladı. Üreticiler, bu yılki ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını belirtirken, yüksek verimle birlikte ayvanın ihracatının artacağına da dikkat çektiler.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen coğrafi işaretli Eşme ayvasının hasadına başlandı.

Ayvanın ismini aldığı Eşme Mahallesi'nde üreticilik yapan Ali Köksal, AA muhabirine, bu yıl hasat edilecek ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

Hasat edilecek meyvenin veriminin yüksek olduğunu belirten Köksal, ayvanın zirai dondan etkilenmeyen nadir ürünlerden olduğunu kaydetti.

Köksal, geçen senelere göre üretimde düşüş olduğunu ama bunun doğa şartlarından değil, insanların farklı meyvelere yönelmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Eşme ayvasının farkının bölgenin doğasından geldiğini ifade eden Köksal, "Sapanca Gölü dibimizde, cennet gibi bir yerdeyiz. Daha sulu, daha yumuşak ve lezzetli olur. Eşme ayvası vazgeçilmez bir meyvedir." diye konuştu.

Köksal, ayvanın kullanılabileceği alanlardan bahsederek, "İhracatçılar geliyor, anlaşma sağlanırsa ayvayı alıyor. Almanya, İtalya, Fransa, Amerika, Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gidiyor." dedi.

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan - Güncel
