Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 49 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 49 şüpheli adliyeye sevk edilerek, toplamda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri tespit edildi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar ve şikayetler üzerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 milyar liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılık talimatıyla 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'Yasa dışı bahis oynatma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması' suçlarından 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulurken, çok sayıda cep telefonu ve banka hesap kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli serbest bırakıldı. 9'u kadın, 49 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

