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Eskişehir haberleri | Eskişehir çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Eskişehir haberleri | Eskişehir çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir yerel gündem haberine göre Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 19.30'a kadar Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanakların kısa süreli ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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