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Eskişehir'de yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca 28 Mart-3 Nisan'da "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" ihlalleriyle mücadele kapsamında 4 olaya müdahale edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız tabanca, yarı otomatik 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği şarjörü, 6 tabanca fişeği, 18 av tüfeği kartuşu ve 10 tabanca boş kovanı ele geçirildi.

Haklarında 9 bin166 lira idari para cezası uygulanan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aynı dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 16 fişek, 2 bıçak, 4 kasatura ve 3 kılıç ele geçirilerek, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç Güncel Haberler

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