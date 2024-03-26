Eskişehir'de Sağanak Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kent genelinde etkili oldu.

Bastıran sağanak yağış nedeniyle Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki kimi cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.