Eskişehir'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Alperen Akdağ, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de Alperen Akdağ, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Akdağ yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alperen Akdağ, kullandığı 16 APS 45 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bir ağaca ve aydınlatma direğine çarpan Akdağ, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akdağ, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada aydınlatma direğine çarpan adete yarılan otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.