Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede - Haberler

Eskişehir'de annesini silahla öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

Serap Bor'un öldürülmesinin ardından gözaltına alınan oğlu İ.A. (15) ve eski eşi E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Tedavileri devam eden 3 yaralıdan Döndü Çayır'ın (61) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay

Serap Bor (35) dün, Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır ise bu binanın yanındaki kapalı alanda ekmek yaparken pompalı tüfekle vurulmuştu.

Bor olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serap Bor'un oğlu katil zanlısı İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, bir yıl önce boşandığı eşi E.A'yı da başka bir adreste yakalamıştı.