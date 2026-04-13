Haberler

Eskişehir'de dilencinin üzerinden 30 bin 200 lira çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci Y.G.'nin üzerinde 30 bin 200 lira bulundu. Dilencilik yaptığı tespit edilen Y.G.'ye Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekiplerince kentte dilencilik yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde dilendiği belirlenen Y.G. (45), zabıta ekiplerince yakalanarak Odunpazarı Zabıta Karakolu'na götürüldü.

Niğde'den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G'nin üzerinde yapılan aramalarda 30 bin 200 lira bulundu.

Y.G'ye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı, üzerinden çıkan paraya el konuldu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

