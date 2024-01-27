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Eskişehir'de Çöplükte Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

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Eskişehir'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. İnceleme ve soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de, şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde; görevliler, bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde bulunan kız bebeğin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, bebek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Kasım 2021'de yine ayrıştırma bandında 1 kız bebek cesedi daha bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Jandarma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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