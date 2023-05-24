Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı davada tanıklar maktulü suçladı

Eskişehir'de, geçen yıl kavga sırasında arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen kadın ile erkek kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Deniz Ö. (44) ve kardeşi Kemal Ö. (36), maktul Murat Dal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen sanık Deniz Ö'nün kızı Merve K, annesi ile Murat Dal'ın sosyal medyadan tanıştığını söyledi.

Dal'ın, annesinden sürekli para istediğini iddia eden Merve K, "Bir süre sonra ailece Murat ile görüşmek istemediğimizi söyledik. Bunun üzerine dayımı darbetti, kardeşimin bisikletini parçaladı ve defalarca bizi tehdit etti." dedi.

Maktul ile sanık Deniz Ö'nün birlikte yaşadığı evin sahibi B.S. ise bu kişilerin, 16 ay kiracısı olduğunu anlattı.

B.S, "Bir ara maktul Murat bana, 'Kontratı boz, evi bana geçir. Sonra evi bana ver. Eğer ona verir, bana vermezsen evini yakarım' diye tehditte bulundu. Birkaç kez telefon konuşmalarımızda Deniz'e zarar vereceğini söylüyordu. Sıkıntılarının ne olduğunu bilmiyorum ancak para meselesi gibiydi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Deniz Ö. ve Kemal Ö'nün tutukluluğunun devamına hükmederek, savcıya esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine ve duruşmanın 6 Haziran'a ertelenmesine karar verdi.

Olay

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokağı'ndaki bir evde 17 Eylül 2022'de Deniz Ö. ile Murat Dal (40) ve bu kişinin yanında gelen B.M. (19) arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurularak ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile olay sırasında evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı. Deniz Ö. ve Kemal Ö. tutuklanmış, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kavgada Murat Dal'ın öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanıklar Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.