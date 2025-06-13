Eskişehir'de Bir Bankaya Tüfekle Giren Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Bir Bankaya Tüfekle Giren Şahıs Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de bir banka şubesine tüfekle giren Selim T. (56), borcunu ödeyebilmek için kredi istemiş. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bankada panik yaşandı.

ESKİŞEHİR'de bir banka şubesine elinde tüfekle girerek borcu olduğunu söyleyip kredi isteyen Selim T. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-2 Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Selim T., 41 UE 595 plakalı otomobille banka şubesine gelerek araçtan aldığı tüfekle içeri girdi. İddiaya göre çok borcu olduğunu söyleyerek kredi isteyen Selim T., olumsuz yanıt alması üzerine elindeki tüfeği gösterdi. Bankada büyük panik yaşandı. Banka görevlilerinin sakinleştirdiği Selim T., ihbarla gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Selim T., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Ayrıca Selim T.'nin bankaya geldiği ve arka sokakta park halinde bıraktığı otomobil de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

'PANİK HALDEYDİ'

Cadde üzerinde esnaf olan Şengül Kocabıçak, "Bankanın önü çok kalabalıktı ve polisler vardı. Birini yere yatırmışlardı. Bir başka polisin elinde de tüfek vardı. Bize gelen bir müşteri de görmüş bankada. Bankaya tıbbi maske ile gelmiş. İçeri girdikten sonra tüfeği gösterip, 'borcum çok var, bana para verin' demiş. Polis gelip daha sonra götürdüler" dedi. Selim T.'yi aracını park ettiği sokakta gördüğünü ve konuştuğunu söyleyen Ahmet Tut, "Ben bu binada görevliyim. Park edince 'arabayı çok uzun kalacaksınız daha ileri alın, başka da girsin' dedim. Sonra diğer binanın önüne park etti. Panik haldeydi, giyimi çok düzgün değildi. Daha sonra nereye gittiğini de gördüm" diye konuştu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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