Eskişehir'de Beton Tankeri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton tankerinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton tankerinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Alpu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsa, Alpu ilçesi yönünde ilerleyen Y.S. idaresindeki 33 CVS 29 çekici plakalı beton tankeri çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Tankerin altında yaklaşık 10 metre sürüklenen şahıs itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kimliği polis tarafından belirlenmeye çalışırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR