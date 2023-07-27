Eskişehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle turistlerin gözde mekanlarından birisi olan Gondol İskelesi'nin üzerine devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi. 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 11 vatandaş ağacın altında kaldı. Kimsenin yara almadığı öğrenilirken, büyük bir faciadan dönüldü.

Eskişehir'de ağaç devrildi: 3'ü çocuk 11 kişi ağacın altında kaldı

Faciadan son anda kurtuldular

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Gondol İskelesi'ne ağaç devrildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle turistlerin gözde mekanlarından birisi olan Gondol İskelesi'nin üzerine devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi.

Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı'nın başında bulunan Gondol İskelesi'ne şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç devrildi. Akşam saatlerine doğru yaşanan olayda 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 11 vatandaş ağacın altında kaldı. Kimsenin yara almadığı öğrenilirken, çocuk yolcuların ince dalların arasında kaldığını söyleyen vatandaşlar, gövdenin tamamen kopmaması ve kalın bir parçanın kendilerine denk gelmemesi sayesinde büyük bir faciadan dönüldüğünü aktardı. Ağacın devrilmesi sonucunda gondol seferleri geçici olarak durdurulurken, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra temizleme çalışmalarına başlandı. Öte yandan ağacın altında kalan yolcular tahliye edilirken, hiçbir şey olmamış gibi gondola binip tur atmaya devam eden vatandaşlar şaşkınlığa neden oldu.

Denizli'den Eskişehir'i gezmeye gelen Veli Baş, "Gezmeye geldik, sıra bekliyorduk. Rüzgar çok şiddetliydi ve bunun şiddetiyle ağaç bizim üzerimize devrildi. Altında kalabilirdik. Allah'tan bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız vardı. Çok şükür kurtulduk" dedi.

Ağacın altında kalan yolculardan birisi olan Necati Söyleyici ise, "Yaklaşık 8-10 kişi vardı. Aksilik budur ki 2-3 tane de çocuk vardı. Çocuklar ince dalların altında kaldı. Biraz büyük bir gövdeye denk gelmiş olsaydı felaket yaşanabilirdi. Gövde tamamen kopmadığı için insanların üzerine düşmedi" ifadelerini kullandı.