Eski OECD Genel Sekreteri Gurria, yapay zekanın durdurulamayacağını söyledi

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) eski Genel Sekreteri Angel Gurria, yapay zekanın oyunun kuralı haline gelip yaygınlaşacağını, küreselleşmenin durdurulamadığı gibi yapay zekanın da durdurulamayacağını söyledi.

2006-2021 yıllarında OECD Genel Sekreterliği yapan Gurria, TRT World Forum kapsamında küresel ekonomide yavaşlayan büyüme, jeopolitik gerilimler, ticarette artan parçalanma eğilimleri ve yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirdi.

"Yapay zeka, oyunun kuralı haline gelecek"

Yapay zekaya yönelik yatırımların arttığı, buna karşın birçok ülkenin yüksek kamu borçlarıyla mücadele ettiği bir dönemde hükümetlerin nasıl denge kurabileceğine ilişkin soruya yanıt veren Gurria, yapay zekanın önlenemeyecek bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

Gurria, "Yapay zeka, oyunun kuralı haline gelecek, yaygınlaşıp genelleşecek. Yapay zekayı küreselleşmeye benzetebiliriz. Küreselleşmeyi durduramadığınız gibi yapay zekayı da durduramazsınız. Dönüştürebilirsiniz ya da durdurmaya çalışabilirsiniz ama durmayacaktır. Gelişmeye ve ilerlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçelerin birçok ülkede sıkılaştığını ancak bunun yapay zekanın gelişimini durdurmayacağını belirten Gurria, düzenleyici çerçevelerin önemine işaret etti.

"Yapay zeka, geleceğin zamanı olduğu kadar bugünün de zamanı"

Hükümetlerin ekonomik büyüme, teknolojik dönüşüm ve sosyal eşitlik arasında denge kurmaları gerektiğini söyleyen Gurria, büyümenin teknoloji odaklı politikalar olmadan sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Gurria, "Teknolojik değişim olmadan büyümeyi açıklayamazsınız, aynı şekilde büyümeyi destekleyecek kapsamlı politikalar olmadan da büyümeyi açıklayamazsınız. Politikaların büyümeyi destekleyebilmesi için ise bir ön koşul vardır: Bu politikaların teknoloji odaklı olması ve yoğun bir şekilde yapay zeka içermesi gerekir." diye konuştu.

Yapay zekaya uyum sağlamanın zorunlu olduğunu vurgulayan Gurria, "Yapay zeka, geleceğin zamanı olduğu kadar bugünün de zamanıdır hatta hızındaki üstel artış dışında geçmişin de zamanıdır." ifadesini kullandı.

"Ticarette daha fazla parçalanmanın risk oluşturduğunu düşünüyorum"

Küresel ekonomiye yönelik en büyük riskin ekonomik parçalanma olduğunu vurgulayan Gurria, "Ticarette daha fazla parçalanmanın risk oluşturduğunu düşünüyorum ancak yalnızca ticaretten değil ekonominin tamamındaki parçalanmadan söz ediyoruz. Bunun, yaşayabileceğimiz en büyük korku olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Forumun "Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gurria, Türkiye'nin uluslararası krizlerde üstlendiği role dikkati çekti.

Türkiye'nin arabuluculuk konusunda "çok iyi iş çıkardığı" yorumunu yapan Gurria, bu yapıcı role Avrupa ve ABD'nin eşlik etmeleri, Rusya ve Çin'in de küresel sorunların çözümünde rol üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Gurria, bu ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azaltılmasına ve bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunacak adımları teşvik etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA