Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu Hayatını Kaybetti

Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu Hayatını Kaybetti
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İstanbul'da kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İSTANBUL'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu (77) için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Saracoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu, kardeşi Şerife Saracoğlu, eski BJK Başkanı Hasan Arat, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Akif Aras, ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez ile birçok iş insanı ve ailenin yakınları katıldı.Taziyeleri eşi Nurdan Saracaoğlu ile kızı Aslı Saracoğlu kabul etti. Cenazeye Merkez Bankası Başkanı Fatih Kahraman ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da çelenk gönderdi.

'BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİRİYDİ'

35 yıldır birlikte çalıştığı Ali Yıldırım "Benim için bir akademi gibiydi. 23 yaşında başladım, 56 yaşındayım. Benim için çok özel biriydi" dedi.Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi "Beraber uzun yıllar çalıştık rahmetli Rüştü Saraçoğlu Türkiye'nin bence en iyi üç Merkez Bankası Başkanı'ndan biriydi hatta birincisiydi. Çok dört dörtlük bir insandı ve kararlı bir insandı birçok projeyi beraber yürüttük. Her gün olmasa bile haftada birkaç gün beraber çalıştık. Dostluğumuz hala devam ediyordu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

'ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

Kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu ise, "Babam çok örnek bir insandı. Hayatımda tanıdığım en iyi ve akıllı insandı. Çok iyi bir devlet insanıydı. Çok iyi bir babaydı, çok iyi bir dedeydi. Ailesini dostlarını çalışanlarını ülkesini çok severdi. Çok gururluydu Türk olduğu için. En büyük sevgisi annemeydi. Tanıdığı herkes babamı sever ve sayardı. Çok özleyeceğiz onu" dedi. Rüştü Saracoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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