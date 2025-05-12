Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Esenyurt'ta Ücretsiz Bisiklet Kursları Başladı

Esenyurt'ta Ücretsiz Bisiklet Kursları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz bisiklet kurslarıyla yaz aylarını daha eğlenceli ve öğretici hale getiriyor. Eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, çocukların bisiklet sürmeyi öğrenmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz bisiklet kursuyla yaz aylarını hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kurs, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor.

Önce denge ve yön kontrolü gibi temel konularla başlayıp ardından uygulamalı sürüş teknikleriyle devam eden eğitim programları, her yaş grubuna özel hazırlanıyor.

Çocuklar kursta eğitici içeriklerin yanı sıra arkadaşlarıyla vakit geçirme ve eğlenme fırsatı da buluyor.

Eğitimlerde çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve bisiklet sürmeyi alışkanlık haline getirmeleri de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bisiklet eğitmeni Furkan Can, bisiklet sürmeyi bilmeyenlere temel eğitim verirken, bisiklet kullanmayı bilenleri de profesyonel seviyeye taşıdıklarını kaydetti.

Amaçlarının çocukları Türkiye Bisiklet Federasyonu yarışlarına ve diğer organizasyonlara hazırlamak olduğunu belirten Can, "Spor parkımız bu eğitimler için oldukça uygun bir alan sunuyor. Çocuklar çok mutlu, biz de onların gelişimini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, yaz dönemi için yeni kayıtların başlayacağını ve bu dönem içinde yetişkinlere yönelik kurslar açmayı da planladıklarını aktararak, tüm vatandaşları kurslara davet etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.