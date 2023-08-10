Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekle saldıran şahıs tutuklandı
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Esenyurt'ta bir kuaföre pompalı tüfekle saldıran şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekle saldıran şahıs tutuklandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kuaföre pompalı tüfekle saldıran şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Esenyurt Koza Mahallesi'nde 8 Ağustos günü meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden öfkelenen M.B.T. isimli şahıs pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanının önünde dehşet saçmıştı. M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşleyip olay yerinden uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek konuya ilişkin çalışma başlatmıştı. Devriye atan polis ekipleri aynı gün M.B.T.'yi gözaltına alınarak emniyete götürmüştü. Çalışmaların devamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.