Esenyurt Belediyesi, Gençler İçin Spor Akademilerine Hazırlık Kursu Düzenliyor

Esenyurt Belediyesi, Gençler İçin Spor Akademilerine Hazırlık Kursu Düzenliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için haftanın 6 günü hazırlık kursu düzenliyor. Gençler, çeşitli spor okullarına ve üniversitelere hazırlık yapıyorlar. Kurslar, fiziksel eğitim ve psikolojik destek ile zenginleştirilmiş olarak sunuluyor.

Esenyurt Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için haftanın 6 günü hazırlık kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede düzenlenen Spor Akademilerine Hazırlık Kursu'na katılan gençler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi ve spor liseleri sınavlarına haftanın 6 günü süren antrenmanlarla hazırlanıyor.

Belediyeye ait spor tesislerinde yürütülen kurslar, her kurumun sınav formatına uygun parkurlarla gençlere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

Fiziksel eğitimin yanında psikolojik destek ve rehberlik hizmetinin de verildiği kurslarda, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun gençler de yer alıyor.

Kurslar, gençlerin öz güven kazanmalarına, disiplinli çalışmayı öğrenmelerine ve sınavlara en verimli şekilde hazırlanmalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Emre Okal, öğrencilerle yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti.

Okal, aralık ayından beri düzenli çalıştıklarını,17 Haziran'daki Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından parkur ve yetenek sınavlarının yapılacağını kaydetti.

Kursiyer Güllü Kocabey ise BESYO'da okuyup, antrenör olmak istediğini, antrenmanları düzenli ve disiplinli şekilde yaptıklarını aktararak, "Esenyurt Belediyesinin sunduğu bu imkandan çok memnunuz. Hocalarımız gerçekten çok iyi ve disiplinli. Bize bu fırsatı sundukları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.