Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek, üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Aksoy, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 7'sine ev sahipliği yapan Esenyurt'ta sanayi kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Aksoy, son olarak ilçede ilaç, kimya ve gıda üretimi gerçekleştiren firmaları ziyaret ederek, firma yöneticileriyle bir araya geldi.

Firmaların üretim süreçleri hakkında bilgi alan Aksoy, tamamen yerli üretim yapan sanayi kuruluşlarının ilçeye sağladığı katkının önemine dikkati çekti.

Esenyurt'un ülke ekonomisine yön veren markalara ev sahipliği yaptığını, İstanbul'un sanayi üretiminin de yüzde 25'ini tek başına karşıladığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Firmaların belediyemizden taleplerini dinlemek, üretim yerlerini ve süreçlerini yakından görmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hem firmaların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına hem de ilçede sanayimize yönelik hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayan, yerli üretimi ve sermayeyi destekleyen kuruluşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz."