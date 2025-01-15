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Esed Ailesinin Lüks Araç Koleksiyonu İfşa Edildi

Esed Ailesinin Lüks Araç Koleksiyonu İfşa Edildi
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Anadolu Ajansı'nın görüntülediği Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesine ait lüks otomobiller, iç savaş ve ekonomik kriz yaşanırken dikkat çekti. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin gibi milyonlarca dolarlık araçların yer aldığı garaj, adeta bir lüks otomobil galerisi görünümünde.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve aile üyelerinin sahibi olduğu, aralarında çok sayıda lüks otomobillin bulunduğu araçları görüntüledi.

İç savaş sırasında ülke büyük bir yıkım ve ekonomik kriz ile boğuşurken Esed ailesinin aralarında Ferrari F50, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT, Mercedes-AMG gibi değeri milyonlarca doları bulan onlarca lüks otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.

AA ekibinin görüntülediği Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın garajı, klasik otomobillerden spor ve elektriklilere kadar sınırlı sayıda üretimi olan nadir araçların sergilendiği lüks bir galeriyi andırıyor.

Lüks araçların değeri milyonlarca doları buluyor

Esed ailesinin garajında tespit edilen araçlardan Ferrari F50, sınırlı sayıda üretimi ve marka değeri nedeniyle iş adamları ve koleksiyonerlerin ilgi odağı bir otomobil olarak biliniyor.

Ferrari markasının en pahalı modellerinden biri olarak bilinen F50'nin piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon doları buluyor. Saraydaki lüks araçlar arasında yer alan Ferrari F12 Berlinetta'nın değeri yaklaşık 2 milyon dolar olarak gösteriliyor.

Otoparktaki lüks araçlardan İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin Murcielago modeli ise sınırlı sayıda üretilen ve astronomik rakamlara alıcı bulan spor araç modelleri arasında yer alıyor.

Koleksiyonerler ve araç tutkunlarının gözdesi Murcielago modellerinin ortalama satış fiyatı ise yaklaşık bir milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Esed ailesinin sahip olduğu araçlar arasında dikkati çekenlerinden biri de lüks Aston Martin marka otomobil oldu. İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin marka araçların fiyatları, modeli ve özelliklerine göre 1 milyon 500 bin dolara kadar çıkabiliyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley marka araçlar da Esed ailesinin garajında yer alırken, bu markanın en mütevazi modelleri bile yaklaşık 320 bin dolardan satışa sunuluyor.

Otoparkta görüntülenen lüks araçlardan Alman otomobil şirketi Mercedes'in AMG G 63 SUV modelinin liste fiyatı ise 186 bin dolar.

Esed'in lüks araçları arasında elektrikli otomobil de bulunuyor

Suriye, uzun yıllar süren iç savaşta ağır yaptırımlara maruz kalırken, Esed ailesinin garajında Cadillac'ın yeni nesil elektrikli modeli otomobil Escalade de yer alıyor.

SUV konseptinde üretilen lüks Escalade'nin satış fiyatı ise 170 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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