Erzurum'un Karayazı ilçesindeki terör operasyonunun görüntülerine ulaşıldı - Haberler

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Erzurum'un Karayazı ilçesindeki terör operasyonunun görüntülerine ulaşıldı

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum'un Karayazı ilçesindeki terör operasyonunun görüntülerine ulaşıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında 16 Mayıs'ta 2 anti tank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeğinin bulunduğu bölücü terör örgütüne yönelik operasyonun görüntülerine ulaşıldı.

KARAYAZI, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında 16 Mayıs'ta 2 anti tank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeğinin bulunduğu bölücü terör örgütüne yönelik operasyonun görüntülerine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karayazı ilçesinde terör örgütüne yönelik iki gün önce düzenlediği "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) Operasyonu" güvenlik güçlerince kayda alındı.

Görüntülerde, jandarma timlerinin, teknik ve fiziki takip sonucu mühimmatların saklandığı belirlenen arazide bomba arama köpeği "Salya" ve özel ekiplerle arama faaliyetleri yer alıyor.

"Salya"nın kayalıklar arasında yaptığı aramada mühimmat ve fişeklerin bulunduğu noktayı tespit edip burada "pasif tepki" verdiği anlar ile bölgede dedektörle arama yapılarak mühimmatlara ulaşılması kamera kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde ayrıca operasyonda ele geçirilen mühimmatların kontrollü şekilde patlatılması yer aldı.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Karayazı, Erzurum, Mayıs, Terör, Güncel, Haberler

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