Erzurum Diplomasi Akademisi 8. Yıl 2. Buluşması Gerçekleştirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Erzurum Diplomasi Akademisinin 8. yıl 2. Buluşması kapsamında "Kamu Diplomasisinde Kültür Mirası ve Varlıkların Önemi" konulu program düzenlendi.

Uluslararası Rabia Platformu Başkanı ve Erzurum Diplomasi Akademisi Danışmanı Cihangir İşbilir, Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli'ni geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

"Doğadan, değerlerden ve kültürden kopmadan köklere, medeniyetine bağlı bir nesil ve kendine özgü bir eğitim modeli geliştirmek. Biz, buna kısaca 'Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli' diyoruz." ifadesini kullanan İşbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diplomasi Akademisi olarak buna katkı sağlamak istiyoruz, bunun için coğrafyamızı karış karış tarayacağız. Türk dünyasından başladık. Diğer komşu ve ülkemizi yakından tanıyacağız. Kültürel, tarihi mirasımıza hem sahip çıkıp hem tanıyıp hem de tanıttıracağız. Tarih bilmeden aklımızı çoğaltmak mümkün değil. 'Tarih okuyanın aklı çoğalır.' derler. Tarihi öğrenmeden istikbali inşa etmek mümkün değil."

İşbilir, siyasi coğrafyanın önemli olduğuna işaret ederek, jeopolitik bilmeden ne Gazze'deki saldırıların ne de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tam anlaşılacağını dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin stratejik bir hamle yaptığını ifade eden İşbilir, "Erzurum'u düşüncenin, fikrin, fikri yönetimin merkezi yapacağız. Çalışmamız, 8. yılında kurumsallaşmaya başladı. İnşallah bu ve benzeri çalışmalar çoğalır, kökleşir, özlediğimiz, beğendiğimiz medeniyet hamlesini, seferberliğini hep birlikte yaparız." diye konuştu.

Programa katılan NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe de şöyle konuştu:

"Kültürel diplomasinin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, uluslararası ilişkilerde ne kadar önemli bir eksen oluşturduğunu Birleşmiş Milletlerde çalıştığım yıllarda fark ettim. Kamu Diplomasisi Dairesi, İletişim Başkanlığı ile geçen yıl bir çalışma yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde çıkacak. Özellikle Erasmus gibi Avrupa'da üniversiteler arasındaki karşılıklı gidiş gelişlerde öğrencilere verilecek 'Vatandaş Diplomat' adında bir kitap olacak."

Programa Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.