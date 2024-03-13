Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Güncelleme:

Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 18 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüs, önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 18 kişiyi, kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Acil Durum Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bıyık kimdir? İYİ Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık kimdir? Faruk Beldüz kimdir? İYİ Parti Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan adayı Faruk Beldüz kimdir? Selami Ateş kimdir? İYİ Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan adayı Selami Ateş kimdir? Emine Bodur kimdir? İYİ Parti Trabzon Of Belediye Başkan adayı Emine Bodur kimdir? Turan Konak kimdir? İYİ Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan adayı Turan Konak kimdir? Fatih Sancak kimdir? İYİ Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan adayı Fatih Sancak kimdir? Zafer Yazıcı kimdir? İYİ Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan adayı Zafer Yazıcı kimdir? Hasan Özer kimdir? İYİ Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan adayı Hasan Özer kimdir? Hamza Ustabaşı kimdir? İYİ Parti Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Hamza Ustabaşı kimdir? Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? İYİ Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? Erol Gedikli kimdir? İYİ Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı Erol Gedikli kimdir? Veysel Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Veysel Kurtoğlu kimdir? Saadet Partisi Yavuzeli adayı Fevzi Karakaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şehitkamil adayı Mehmet Hayri Kamalı kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şahinbey adayı Yılmaz Sağçetin kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title