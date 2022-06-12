Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Kentte aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı, cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler de yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, su birikintisi oluşan İstasyon Caddesi Aziziye Köprüsü alt geçidinde önlem alarak araç geçişine izin vermedi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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