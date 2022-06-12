Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Kentte aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı, cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler de yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, su birikintisi oluşan İstasyon Caddesi Aziziye Köprüsü alt geçidinde önlem alarak araç geçişine izin vermedi. AA / İlhami Erkılıç - Güncel Güncel Haberler

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