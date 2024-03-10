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Erzincan'da Üniversite Öğrencileri Ramazan Ayında Ailelerin İftar Sofrasına Konuk Olacak

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Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan ayı boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasına konuk olacak. 'Gurbetteki Ailem Projesi' kapsamında gerçekleşecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi hedefliyor.

Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan ayı boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasına konuk olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Gurbetteki Ailem Projesi" kapsamında Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan boyunca iftarda Erzincanlı ailelerin evlerinde misafir edilecek.

Ramazan boyunca aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleşecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları da bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi hedefliyor.

Söz konusu proje ile öğrenciler, Erzincan'ın yerel kültürünü ve geleneklerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak, aynı zamanda ailelerin ve öğrencilerin ramazan ayının ruhuna uygun şekilde paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikte olmayı deneyimlemelerini de sağlayacak.

Bu sosyal etkileşim, hem aileler hem de öğrenciler için zenginleştirici anılarla dolu olacak ve toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurulmasına yardımcı olacak.

Öğrencileri iftarda evine misafir etmek isteyen aileler ve iftarlara katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını "Rota Erzincan" uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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