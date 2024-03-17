Erzincan'da köpek saldırısına uğrayan çocuk son anda kurtarıldı

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart'ta okuldan evine gitmek isteyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.B.G, Karagül apartmanı yakınlarında başıboş 5 köpek tarafından saldırıya uğradı.

E.B.G, vatandaşların yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

Bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birisinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine çevrede bulunan diğer köpeklerin de çocuğa saldırarak çantasından yakalaması, o sırada vatandaşların müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.