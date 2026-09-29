Haberler

Erzincan'da ilkokul öğrencileri okul bahçesindeki 20 metrelik pistte kayakla tanıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da ilkokul öğrencileri okul bahçesindeki 20 metrelik pistte kayakla tanıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün projesiyle ilkokul öğrencileri, okul bahçesine kurulan 20 metrelik suni pistte kayakla tanıştırıldı. Eğitimlerin, ayağına kayak takmamış binlerce öğrenciye ulaşması ve Ergan Dağı Kayak Merkezi açılana kadar sürmesi hedefleniyor.

ERZİNCAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, daha önce kayak yapmayan ilkokul öğrencileri okul bahçesinde oluşturulan pistle kayakla tanıştırıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan kayak projesi, Demirkent Atatürk İlkokulu'nda başladı. Proje kapsamında okul bahçesine kayak matı ve minderi ve çadır bezden oluşan bir pist kuruldu. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çadır pist, özel bir solüsyonla kaygan hale getirildi. Hazırlanan suni pistte öğrenciler, ilk kez kayak takarak temel eğitim aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü kayak antrenörü Canser Atila, kayakla ilgili teorik bilgiler verdiği çocukları gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra tek tek suni piste çıkararak kayakla tanışmalarını sağladı.

'ÇOCUKLARIMIZA KAYAK HEYECANINI YAŞATMAK İSTEDİK'

Okul öğrencilerinden Begüm Irmak Alihocagil, daha önce kayak yapmadığını ilk kez okulunda kayakla tanıştığını söyledi. Kayak antrenörü Canser Atilla, daha önce kayakla hiç tanışmamış çocuklara özel bir pist hazırladıklarını belirterek, "Kayakla hiç tanışmamış çocuklarımıza daha önce hiç yapılmamış özel bir çadır pist yaparak hem kış sporlarının tanıtımını hem de kayak heyecanını yaşatmak istedik. Zemini kayganlaştırarak bu hissi çocuklarımıza verdik. Bu da çocuklarda çok farklı duygular uyandırdı. Projemiz okul okul kış gelene kadar devam edecek. Yaz olduğu için Ergan Dağı kayak pistimiz açık değil. Biz de çocuklarımız kayakla tanışsın diye bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Proje kapsamında daha önce ayağına kayak takmamış binlerce ilkokul öğrencisinin kayak sporunu tanıması ve uygulamalı eğitim alması hedefleniyor. Okullar sırayla ziyaret edilerek oluşturulacak suni pistlerde eğitimlerin Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin açılışına kadar devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

İki yıl arayla aynı podyuma çıktılar! Yürüyüşleri karşılaştırıldı
Çin'den Japonya'ya sert uyarı! 'Tarihten ders almazsa geleceği olmaz'

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! "Geleceği olmaz" tehdidi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Genelevdeki kadınlar birbirine girdi, nedeni de olay kadar ilginç

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Ne yapıyorsun Altay? Bedelini çok ağır ödedi
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı

Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Kızının elinden tutmuş ekmek almaya gidiyordu! Baba-kız dehşeti yaşadı