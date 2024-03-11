Erzincan'da 58 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği öne sürülen K.G'yi gözaltına alan ekipler, şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından soruşturmayı genişleterek uyuşturucu maddeleri aldığı değerlendirilen O.K'yi Erzurum'da, T.K'yi ise Bingöl'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. ile O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.