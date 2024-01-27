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Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan- Erzurum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı, bir tırda çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yanan tır ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan İtfaiye Erzurum Güncel Haberler

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