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Erciyes Üniversitesi ve İŞKUR Arasında Gençlik Programı Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi ve İŞKUR Arasında Gençlik Programı Protokolü İmzalandı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 'İŞKUR Gençlik Programı' protokolü imzalandı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, programın 1473 öğrenciye gelir imkanı ve sigorta sağlamasını hedeflediğini belirtti. Bu protokol ile öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı girmeleri planlanıyor. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, desteklerinden dolayı teşekkür ederken, ERÜ programda adım atan ilk üniversitelerden biri oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak katıldı.

Öğrencilerin iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanmasının hedeflendiği "İŞKUR Gençlik Programı"nın protokol töreninde konuşan Altun, program kapsamında öğrencilere önemli bir imkan sağlanacağını belirterek, "Program kapsamında 1473 öğrencimize gelir imkanı sunması ve sigortalarının yapılması ile çok önemli imkandan faydalanacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin programdan faydalanmaları için çalışmalara başladıklarını anlatan Altun, ERÜ'nün programda adım atan ilk üniversitelerden birisi olduğunu kaydetti.

İŞKUR İl Müdürü Ak da protokole verdikleri destekten dolayı Altun'a teşekkür ederek, program hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Altun ve Ak tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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