Paşinyan: Metsamor Nükleer Santrali'nin işletme süresi 2036'ya kadar uzatılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Metsamor Nükleer Santrali'nin işletme süresinin 2036 yılına kadar uzatılması için çalışmaların sürdüğünü, ardından sürenin 10 yıl daha uzatılarak 2046'ya kadar devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Parlamentoda konuşan Paşinyan, gündemdeki konuları değerlendirdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Metsamor Nükleer Santrali'ne dikkati çeken Paşinyan, işletme süresinin önce 2036'ya kadar uzatılmasının planlandığını, daha sonra ise 2046'ya kadar ikinci bir uzatma yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Paşinyan, bu dönem içinde hükümetin yeni bir nükleer santral inşasına ilişkin kararlar almak zorunda olduğunu belirterek, bu konuyu Rusya, ABD, Fransa, Çin ve Güney Kore ile görüştüklerini söyledi.

Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası'na (TRIPP) da değinen Paşinyan, "Önümüzdeki günlerde TRIPP anlaşma taslağına ilişkin görüş ve notlarımızı Amerikalı ortaklarımıza ileteceğiz. Ayrıca TRIPP projesinin teknik ve ekonomik incelemesi ile değerlendirilmesi de başlatılmıştır ki bu, projenin hayata geçirilmesi açısından son derece önemlidir." dedi.

Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın İcevan bölgesi ile Azerbaycan arasındaki demir yolu hattının yeniden inşasının da gündemde bulunduğunu vurgulayarak, "İcevan-Razdan hattı Vanadzor-Gümrü hattıyla birleştirilirse, Azerbaycan'dan Türkiye'ye en kısa güzergahın İcevan-Dilican-Vanadzor-Cadjur-Gümrü-Ahurik istikametinden geçeceği ortaya çıkmaktadır. Bu, kara yolu taşımacılığı açısından da en kısa güzergahtır." diye konuştu.

Ülkesinin iş insanlarına da seslenen Paşinyan, "Azerbaycan üzerinden geçen demir yolu ihracat güzergahı açıktır. Bu konuda en üst düzeyde güvencelerimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.