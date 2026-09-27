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Erkan, Kırşehir'de savunma sanayii test ve AR-GE merkezi için adım atıldığını duyurdu

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, kentte dron, İHA ve SİHA testlerinin yapılacağı Savunma Sanayi Test ve AR-GE Merkezi için adım atıldığını belirtti. Erkan, merkezin Kırşehir'in ekonomisine, istihdamına ve teknoloji vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentin savunma sanayii alanındaki rolünü daha da güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

Erkan, yazılı açıklamasında, Vali Murat Sefa Demiryürek, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile bir araya gelerek proje süreci ve atılacak adımları değerlendirdiklerini, kentte saha incelemesi yaptıklarını ifade etti.

Kırşehir'den Türkiye'nin yarınları için önemli bir adım atılacağını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Dron, İHA, SİHA ve savunma sanayii teknolojilerimizin kritik testlerinin gerçekleştirileceği 'Savunma Sanayi Test ve AR-GE Merkezi' Kırşehir'imizin yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanındaki potansiyeline yeni bir güç katacak. Gök vatanımızın güvenliğine hizmet eden milli teknolojilerimizin en önemli test süreçlerinden bir bölümünün Kırşehir'imizde gerçekleştirilmesi, şehrimizin üretim kabiliyetine, nitelikli istihdamına ve teknolojik altyapısına önemli katkı sağlayacak. Kırşehir'imizin ekonomisine, istihdamına ve teknoloji vizyonuna güç katacak. Tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine katkı sağlayacak merkezimiz hayırlı olsun. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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