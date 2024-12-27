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Erhan Usta'dan Havza'ya Destek Ziyareti

Erhan Usta'dan Havza'ya Destek Ziyareti
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, doğup büyüdüğü Havza'ya ziyarette bulunarak Belediye Başkanı Murat İkiz'e destek vereceğini açıkladı.

İyi Parti Samsun Milletvekili ve Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Usta, doğup büyüdüğü Havza'ya duyduğu bağlılığa dikkati çekerek, "Memleketim Havza'ya hizmet etmek büyük onurdur. Sayın Başkanımız Murat İkiz'in kente hizmet vereceğine inanıyorum. Havza için yapılacak her türlü olumlu projede biz de elimizden gelen desteği sunmaya hazırız." dedi.

İkiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Erhan Usta'ya nazik ziyareti ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Hemşehrilik bilinciyle hareket ederek Havza'nın ortak menfaatlerini her şeyin önüne koyacağız. Tüm Havzalıların güvenine layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyarete İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Sayim Çalışkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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