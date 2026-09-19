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Erfelek'te AK Parti üyesi fındık üreticisi, tüccarın 170 liradan aldığını söyledi

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Erfelek'te AK Parti üyesi fındık üreticisi, tüccarın 170 liradan aldığını söyledi
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YENİ Partili vekiller, Sinop Erfelek'te bir fındık üreticisini dinledi; üretici, tüccarın ürünü kilogramı 170 liradan aldığını, 2002'den beri AK Parti üyesi olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Yavuzyılmaz, pahalılığın herkesi vurduğunu savundu.

Kaynak: ANKA
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