Erfelek'te AK Parti üyesi fındık üreticisi, tüccarın 170 liradan aldığını söyledi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Erfelek ziyaretinde konuşan bir fındık üreticisi, tüccarın ürününü kilogramı 170 liradan aldığını belirterek "2002'den beri AK Parti üyesiyim. Tamam, bitmiştir. Sizi biz getireceğiz inşallah. Ama sessiziz, korkuyoruz" dedi.

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sinop programı kapsamında Erfelek ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekillerine yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan bir fındık üreticisi, artan üretim ve işçilik maliyetleri nedeniyle kazancının giderlerini karşılamadığını söyledi.

Fındık üreticisi, şunları söyledi:

"Şu anda tüccar 170 liradan alıyor. Rezilliğin daniskası. 2002'den beri AK Parti üyesiyim. Tamam, bitmiştir abi. Sizi biz getireceğiz inşallah. Ama sessiziz, korkuyoruz. Hiç düşünen yok. Biz köpek miyiz, it miyiz? İşçilik maliyeti, diğer maliyetler derken 5 tondan bana bir şey kalmıyor. Çocuğumu şimdi 19 Mayıs'a yazdıracağım, geçinmem gerekiyor. Benim aylık kazancım asgari ücrete ulaşmıyor. Bu fındığın para ettiğini biz biliyoruz. Bakanın yakını oraya geçiyor, adamın oğlu fındığın başına geliyor. Bu mudur adalet? Devlet bu mudur? Çiftçi olmasa ülke olmaz."

YAVUZYILMAZ: TARLASINDAN KOPUYOR İNSANLAR

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise üreticilerin uzun süredir aynı sorunları yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Aslında bu, yıllardır bizim de dile getirdiğimiz bir sıkıntı. En sonunda bu noktaya geldi. Neredeyse herkes tarlasını bırakacak duruma geldi. Yolda gelirken bir benzin istasyonunda fiyat 100 lira sınırını geçmişti ancak tabela buna uygun olmadığı için 99,99'da bırakılmıştı. Artık oradan bile taşan bir pahalılık var. Bu pahalılık toplumun bütün kesimlerini vuruyor; herkesi yalnız ve tek başına yakalayıp yok ediyor."

Üreticilerin tarımdan koparıldığını savunan Yavuzyılmaz, "İnsanlar tarlasından kopuyor. Sonra tarla, arazi veya arsa her neyse asıl sahibini oradan uzaklaştırıp üzerine çökerek rant elde etmenin yoluna bakıyorlar. AKP'nin bu mesajı iyi alması gerekiyor" dedi.