'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

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'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde devam eden 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, çuvallarla toprağa gömülü 30 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde devam eden 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, çuvallarla toprağa gömülü 30 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında yürütülen 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, 2 farklı noktada uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, 3 çuval içinde toprağa gömülü 30 kilo 840 gram toz esrar bulunduğu kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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