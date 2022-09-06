Erdoğan'dan "Doğal Gaz" Açıklaması: "Avrupa Bu Kışı Hakikaten Ciddi Sıkıntılarla Geçirecektir Diye Düşünüyorum, Bizim Böyle Bir Sıkıntımız Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın S-300 bataryaları ile jetlere radar kilidi atması üzerine, "Yunanistan farkında. Farkında olduğu için kendilerine de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler... Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz" dedi. Doğal gaz sorunu olup olmadığına ilişkin ise Erdoğan, "Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i de onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın S-300 bataryaları ile jetlere radar kilidi atması üzerine, "Yunanistan farkında. Farkında olduğu için kendilerine de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler... Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz" dedi. Doğal gaz sorunu olup olmadığına ilişkin ise Erdoğan, "Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i de onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bugün basın toplantısı yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"COĞRAFYANIN KALKINMASINA DESTEK VERİYOR: Türkiye olarak Balkanlar'ın istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik yapıları ile bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izliyoruz. Köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafya ile irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. TİKA'mız, Yunus Emre Enstitü'müz, Maarif Vakfı'mız, Türk Hava Yolları'mız, TRT'miz, belediyelerimiz hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek veriyor.

İŞ FORUMLARINA KATILACAĞIM: Tüm temaslarımda Balkanlar'ın huzur ve istikrarı için hayati önemi haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin göstergesi olarak her üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım."

"BU KONUYU DA VUCİC İLE AYRICA GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan, Mitrovica'daki yaşanan gerilime ilişkin yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Mitrovica Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Bu bölgede de geçmişten yana maalesef arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. Orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak; Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var. Bu seyahatte bu konuyu da Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum."

"HEP SÖYLÜYORUM BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ"

Yunanistan ile Ege Denizi'nde yaşanan sorunlar için Erdoğan şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'mız gerek NATO Genel Sekreterliği ile gerek diğer temsilciler ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma noktasında hassasiyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan farkında. Farkında olduğu için kendilerine de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içinde yaptığım konuşmalar da oraya yönelik açıklamalarım, zannediyorum sizlere de yansımıştır, bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının kararını daha düşünerek verecektir. Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz."

"DOĞAL GAZ NOKTASINDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Türkiye'nin doğal gaz sorununun olup olmadığı ile ilgili soru üzerine Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i de onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok."