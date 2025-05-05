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Erdemli'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 41 Bin Lira Ceza

Erdemli'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 41 Bin Lira Ceza
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Mersin'in Erdemli ilçesinde ön tekerini kaldırarak motosiklet kullanan sürücü D.E.A.'ya 41 bin 326 lira ceza kesildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası jandarma tarafından yakalanan sürücünün, sürücü belgesiz ve kask takmadan araç kullandığı belirlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 41 bin 326 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kişi ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanıp hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada kimliği tespit edilen D.E.A. yakalandı.

Hakkında işlem başlatılan D.E.A'ya "sürücü belgesiz araç kullanmak", "kask takmamak" ve "tehlikeli ve saygısız araç kullanmak" suçlarından 41 bin 326 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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