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Erdek'te Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bandırma'dan Erdek istikametine giden Mert İ. idaresindeki 26 AAY 671 plakalı otomobil, Düzler mevkisi girişinde Mehmet Arif Ş. yönetimindeki 03 F 1265 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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