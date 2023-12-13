Erdek'te Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Bandırma'dan Erdek istikametine giden Mert İ. idaresindeki 26 AAY 671 plakalı otomobil, Düzler mevkisi girişinde Mehmet Arif Ş. yönetimindeki 03 F 1265 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.