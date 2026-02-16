Haberler

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025'te yerli ve yabancı spor kulüplerin tercihi oldu

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yılında yerli ve yabancı spor kulüplerinin ilgisini çekerek önemli bir kamp merkezi haline geldi. Merkez, profesyonel takımlara çeşitli branşlarda hizmet vermekte ve Türk sporunun gelişimine katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üst düzey tesis altyapısı, sahaları ve doğayla iç içe konumuyla dikkat, çeken merkez, hem yerli hem de yabancı takımlara profesyonel kamp imkanı sundu.

Geçen yıl Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 93 hazırlık maçı oynandı, bu karşılaşmaları 13 bin 400 sporsever tribünlerden takip etti.

Sezon hazırlıkları kapsamında merkez 3'ü yabancı olmak üzere toplam 23 futbol takımı, 2 yüzme takımı ve 1 Türk spor salonu takımı olmak üzere 26 takımı ağırladı.

Merkez, futboldan basketbola, yüzmeden salon sporlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Profesyonel kulüpler ve sporcular, Erciyes'in sunduğu fiziksel koşulların performans gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Merkezde kamp yapan takımlar, tesisin Türk sporunun gelişimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

