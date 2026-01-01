Haberler

Erciyes'te yeni yıl yoğunluğu

Erciyes'te yeni yıl yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak kayakseverlerin akın etmesini sağladı. Kar yağışının etkisiyle yoğun talep gören merkezde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yeni yılın ilk gününde kar yağışını fırsat bilen kayakseverler Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kar sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile hem kış tatili yapmak isteyen hem de günübirlik kayak yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören merkezde, otel rezervasyonları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yeni yılın ilk gününde kar yağışını fırsat bilenler Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti.

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre yoğun tipi ve kar yağışının yaşandığı Erciyes'te kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı ve Erciyes'ten şehir merkezine giden yolların araç trafiğine kapandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır