Erciyes'te yeni yıl yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yeni yılın ilk gününde kar yağışını fırsat bilen kayakseverler Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kar sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile hem kış tatili yapmak isteyen hem de günübirlik kayak yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören merkezde, otel rezervasyonları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yeni yılın ilk gününde kar yağışını fırsat bilenler Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti.

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre yoğun tipi ve kar yağışının yaşandığı Erciyes'te kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı ve Erciyes'ten şehir merkezine giden yolların araç trafiğine kapandığı öğrenildi.