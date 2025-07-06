Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcılar 7 Saat Sonra Kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcılar 7 Saat Sonra Kurtarıldı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanış yapan A.K. ve arkadaşı E.K.T., dönüş yolunda A.K.'nın ayağının burkulması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucunda dağcılar kurtarıldı.

ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren ve dönüşe geçtikleri sırada ayağı burkulan A.K. ile arkadaşı E.K.T., mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine iki dağcı bölgeye giden ekipler tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.

Kayseri'de E.K.T. ve A.K., sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Geri dönüş yolunda dağcılardan A.K.'nın ayağı burkuldu. Bunun üzerine arkadaşı E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü'nden 2 dağcı sevk edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu, E.K.T. ve yaralı A.K., bulundukları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı dağcı A.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışması sırasında jandarma personelinin, ayağı burkulan dağcıyı sedyeye kadar sırtında taşıdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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