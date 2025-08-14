Erciyes, 12 Ay Cazibe Merkezi Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin yıl boyunca cazibe merkezi olması için sıcak su sondaj çalışmalarını inceledi. Hedef, 50 derece civarında bir termal su kaynağına ulaşmak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 12 ay boyunca cazibe merkezi olması için sürdürülen sıcak su sondaj çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sondaj alanında incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'in sadece bir kayak merkezi olmanın ötesine taşınacağını belirterek, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünya standartlarında projelendirilen ve hayata geçirilen önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Çalışmalarda daha önce 400 metre derinlikten çıkarılan 36-38 derece sıcaklığa sahip termal suya değinen Büyükkılıç, ikinci bir sondaj çalışmasıyla 50 derece civarında bir su kaynağına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Büyükkılıç, Erciyes'in hem sportif hem de sağlık turizmi açısından çok yönlü bir destinasyon olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.