Erciyes, 12 Ay Cazibe Merkezi Olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 12 ay boyunca cazibe merkezi olması için sürdürülen sıcak su sondaj çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sondaj alanında incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'in sadece bir kayak merkezi olmanın ötesine taşınacağını belirterek, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünya standartlarında projelendirilen ve hayata geçirilen önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Çalışmalarda daha önce 400 metre derinlikten çıkarılan 36-38 derece sıcaklığa sahip termal suya değinen Büyükkılıç, ikinci bir sondaj çalışmasıyla 50 derece civarında bir su kaynağına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Büyükkılıç, Erciyes'in hem sportif hem de sağlık turizmi açısından çok yönlü bir destinasyon olacağını kaydetti.