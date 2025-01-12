Erbil Başkonsolosu Topçu ve Kızı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile kızı Ece Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Başkonsolos Topçu ve kızı Ece Topçu, Erbil Başkonsolosluğunda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Topçu ve kızı, "Haber", kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karesi ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesini oyladı.

"Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiği ve bunun duygu yüklü bir kare olduğunu belirten Topçu, "Gerçekten bir halkın onca yıllık baskının ardından eriştiği özgürlüğü ve ona duyduğu coşkuyu ancak bir fotoğraf karesi bu kadar içten bir şekilde yakalayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Topçu, Suriye içinde yaşayan ya da ülke dışına çıkmak durumunda kalan bütün bir halkın bayrağına ve özgürlüğüne olan bağlılığı, ona duyduğu coşku ve hissin tek bir karede özetlendiğini dile getirdi.

"Haber" kategorisinde seçtiği "Çanakkale'de zaman kırılması" karesine ilişkin konuşan Topçu, bu sene Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı olduğunu ve 109. yılı kutlamalarından seçilen bu kareyi çok anlamlı bulduğunu aktardı.

Topçu, "Hem gazilerimiz orada hem de Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayinde artan imkan ve kabiliyetlerini yansıtan da bir kare. O yüzden bu karenin de kendi kategorisinde yılın fotoğrafı olmasının güzel olacağını düşündüm." diye konuştu.

Ece Topçu da "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçtiği "Zor imtihan" karesine ilişkin, bir tilki ve bir farenin birbirilerine karşı verdikleri doğal tepkiyi fotoğrafçının usta bir şekilde yakalamış olmasını çok sevdiğini söyledi.